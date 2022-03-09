Синоптик Шувалов предупредил о двух холодных днях в Москве на текущей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на текущей неделе в Москве пятница и суббота станут самыми холодными днями. Однако несмотря на холод, в столице будет солнечно, передала «Вечерняя Москва».

«10 и 11 марта станут самыми холодными днями недели. В этот период дневная температура будет колебаться в пределах 4–12 градусов с отрицательными значениями. В ночные часы столбики термометра опустятся до минус 12–17 градусов», — отметил синоптик.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, морозы в выходные в Москве пойдут на убыль. Столбики термометров вновь покажут плюсовую температуру.