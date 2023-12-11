Общество 11 декабря 2023, 15:40 Синоптик Шувалов предупредил москвичей о продолжительных снегопадах

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Жителям Москвы посоветовали подготовиться к продолжительным снегопадам. За неделю может выпасть половина месячной нормы осадков, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью», — отметил специалист.

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Он также добавил, что в выходные дни стоит ожидать первую оттепель.