Общество 30 января 2024, 10:48 Синоптик Шувалов предупредил москвичей о нетипичной погоде в первой декаде февраля

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая декада февраля удивит жителей российской столицы. Ожидается нетипичная погода, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в начале месяца температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Кроме того, столбики термометров могут достигнуть плюсовых значений. Есть вероятность дождя, добавил Шувалов.