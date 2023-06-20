Общество 20 июня 2023, 16:27 Синоптик Шувалов предупредил, что в Москве возможен дождь 20 июня

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Во вторник, 20 июня, в Москве сохраняется вероятность дождя. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова.

По его словам, в столице могут быть осадки, но вероятность этого не очень высока. Пока что признаки указывают на благоприятную погоду.

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«Нас ожидает хорошая погода, температура составит 23–25 градусов тепла, правда, есть вероятность дождей, так как с северо-востока подходит фронт, но вероятность небольшая» — сказал синоптик.

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