Общество 29 февраля 2024, 13:26 Синоптик Шувалов пообещал теплые выходные калининградцам и жителям Краснодарского края

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Первые весенние выходные будут очень теплыми в трех российских регионах. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в Калининграде и области воздух прогреется до +12 градусов. Также весеннее тепло ждет Краснодарский край. В Сочи будет до +13 градусов, а в степных районах региона — до +16 градусов. Теплее всего будет в Крыму. Столбики термометров поднимутся там до +17 градусов.

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