Общество 05 апреля 2024, 13:09 Синоптик Шувалов пообещал москвичам возвращение тепла в воскресенье

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После небольшого похолодания в воскресенье, 7 апреля, в российскую столицу снова вернется тепло. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, температура воздуха к концу выходных прогреется до +14 градусов, а в понедельник поднимется уже до +17 градусов. Однако в выходные в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Кроме того, ожидается слабый ветер до 10 метров в секунду.

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