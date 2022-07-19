Синоптик Шувалов назвал причину аномальной погоды в Москве

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов заявил, что во вторник, 19 июля, в российской столице ожидается сильный дождь и порывистый ветер. Связана такая погода с приходом циклонов, написал сайт NEWS.ru.

Он добавил, что летняя погода вернется в Москву ближе к выходным.

«Вообще, в ближайшие два дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи. В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов. Так что возвращения лета в Москву стоит ждать не раньше выходных», — сказал Шувалов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, многие российские регионы также столкнутся с плохой погодой. Сильные дожди пройдут в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях.