Общество 08 июня 2023, 18:35 Синоптик Шувалов: купальный сезон в Петербурге начнется примерно с 25 июня

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Синоптик Александр Шувалов в разговоре с «Невскими новостями» назвал примерную дату открытия купального сезона в Петербурге. По словам специалиста, в этом году он начнется позже обычного.

Шувалов объяснил, что вода в озерах и реках прогревается до температуры выше +20 градусов только после стабильно жаркой погоды. Если в Подмосковье можно будет купаться уже в 20-х числах июня, то в Петербурге — только с 25 июня.

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«В Неве, думаю, не скоро, а в замкнутых водоемах, вероятнее всего, с 25 июня», — добавил специалист.