Общество 23 апреля 2024, 15:49 Синоптик Шувалов: конец апреля будет рекордно теплым в средней полосе России

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Последняя декада апреля может побить абсолютные температурные максимумы в средней полосе России. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в первой половине месяца в европейской части страны было установлено 150 рекордов максимальной температуры. Так, в Воронеже среднемесячная температура на 1,5 градуса опередила рекорд 1975 года.

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Отмечается, что синоптики обещают аномально жаркое лето в 2024 году. Оно может негативно сказаться на урожае.