Общество 28 ноября 2023, 12:08 Синоптик Шувалов: без южных циклонов не обойдется ни конец ноября, ни начало декабря

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией Sputnik предупредил россиян о новом приходе южного циклона в конце ноября. По словам специалиста, подобное явление можно наблюдать один раз в три-пять лет.

«Но без южных циклонов, увы, не обойдется ни конец ноября, ни начало декабря. Хорошо работает ветвь фронтальной зоны, которая пойдет от востока Средиземноморья на Русскую равнину», — сказал он.

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Синоптик добавил, что жителей центральных регионов России ждет похолодание, а москвичей — осадки в виде снега и гололедица на дорогах.