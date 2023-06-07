Общество 07 июня 2023, 17:20 Синоптик Шувалов: аномальная жара в Сибири связана с приходом горячего воздуха из Казахстана

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В Новосибирске три дня подряд температурные показатели бьют все рекордные значения. О причинах аномальной жары в Сибири сообщил руководитель прогностического центра METEO Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По словам синоптика, жара под 40 градусов связана с приходом горячего воздуха из Казахстана. Такой процесс фиксировался на прогностических картах, поэтому нынешняя погода в регионе для метеорологов не является неожиданностью.

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Шувалов подчеркнул, что со дня на день в Сибирь придут сильные дожди с грозами, после чего начнется похолодание.