Общество 30 января 2024, 12:54 Синоптик Шувалов: 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей РФ о погодных аномалиях, сообщил RT.

Так, 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. В Заполярье ожидается температура воздуха выше 0 градусов, отметил специалист.

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По его словам, очень большие положительные аномалии будут наблюдаться на севере Сибири — выше 10 градусов по сравнению с нормой.