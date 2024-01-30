30 января 2024, 12:54
Синоптик Шувалов: 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей РФ о погодных аномалиях, сообщил RT.
Так, 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. В Заполярье ожидается температура воздуха выше 0 градусов, отметил специалист.
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По его словам, очень большие положительные аномалии будут наблюдаться на севере Сибири — выше 10 градусов по сравнению с нормой.
Прогноз погоды
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