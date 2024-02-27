Общество 27 февраля 2024, 12:50 Синоптик Шепоренко рассказала, что весна в Свердловской области начнется с похолодания

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Начало весны в Свердловской области будет холодным, температура понизится до минусовых значений. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Похолодание будет временным и недолгим, с 3 по 5 марта. По прогнозам, днем температура будет опускаться до -7 градусов, ночью — до -18 градусов. Как добавил RT, холода принесет в регион небольшой северо-западный циклон.

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