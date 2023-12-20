Общество 20 декабря 2023, 12:58 Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся морозы Синоптик Позднякова: на выходных в Москву вернутся морозы, будет -7 градусов РИА «Новости»

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На выходных в Москве на смену оттепели придут морозы: пойдет снег, давление опустится, а воздух остынет до -7 градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

По ее словам, 23 и 24 декабря будет ярко выраженные пониженное атмосферное давление. Синоптик не исключила, что в субботу оно может опуститься к рекордно низким значениям.

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«Погода сохранится облачной, в субботу временами будет приниматься снег, в воскресенье снега будет чуть меньше», — подчеркнула Позднякова.

Кроме того, она отметила, что в первый выходной день недели на протяжение суток температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса, а в Московской области — от -2 до +1, что выше климатической нормы на четыре градуса.

В воскресенье метеоролог спрогнозировала более морозную погоду: в ночь на воскресенье подморозит до -2…-7 градусов. Понижение будет продолжаться практически в течение всего воскресенья. Это приблизит отметки столбиков термометров к климатической норме.

«Я думаю, что эти выходные дни вновь создадут проблемы, выпадет снег, он таять не будет, это снег, который надо будет убирать», — добавила синоптик.

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