Синоптик рассказал жителям Петербурга о «циклонической депрессии» 22 апреля

Петербуржцев ждет небольшая волна тепла 22 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Научный сотрудник заметил, что погода будет определяться «теплым сектором обширной циклонической депрессии».

Облачно с прояснениями будет на небосклоне, где-то пройдут несильные дожди. Воздух прогреется сильнее, чем днем ранее: от +13 до +15 градусов, в Ленинградской области еще выше — до +16. Воздушные массы придут с юго-востока и будут перемещаться со скоростью 3-8 метров в секунду.

Будет заметен незначительный рост атмосферного давления, который составит 754 миллиметра ртутного столба. Это значение является выходящим за пределы нижней границы нормы, добавили в «Невских новостях».