Общество 13 августа 2023, 06:26 Синоптик рассказал, сколько продлится купальный сезон на Черном море Вильфанд: купальный сезон на Черном море продолжится минимум до 10 октября РИА «Новости»

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Купальный сезон на пляжах Черного моря в этом году будет длиннее обычного. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — сказал он.

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Вильфанд отметил, что на данный момент температура моря в Анапе держится в районе плюс 25 градусов, в Геленджике и Туапсе — плюс 28 градусов, в Сочи — плюс 27 градусов.

Ранее стало известно об открытии купального сезона на Лыткаринском карьере в Московской области. На вододоеме обустроили удобный пляж для отдыхающих, а рядом с запрещенными местами установили предупреждающие знаки. Также на территории карьера поставили камеры видеонаблюдения, а для машин организовали парковочные места. Помимо этого рядом с водоемом появились душевые кабины, туалеты и урны.