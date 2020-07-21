Синоптик рассказал о возвращении лета в Московский регион

По словам специалиста, на этой неделе температура будет немного ниже нормы, около +19…+20 градусов. Ночью же — +11…+15 градусов. Погода сохранится облачная, осадки, «не сильные, не сумасшедшие, но все-таки». Помимо этого, ожидается понижение давления воздуха.

«Но надежда, как известно, существует. Самое главное, что сегодня она появилась. Расчеты, которые были проведены по двум нашим моделям, и модели наших зарубежных коллег показали, что везде ситуация такова: начиная с воскресенья 26 июля начинает расти давление, уменьшается вероятность осадков и начинает расти температура», — сказал Вильфанд.

По словам специалиста, лето вернется в Московский регион в последнюю неделю июля. Температура воздуха поднимется выше +25 градусов.