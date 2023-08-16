Эксклюзив 16 августа 2023, 11:32 Синоптик рассказал о самом жарком дне этой недели в Москве Синоптик Шувалов: 18 августа станет самым жарким днем в Москве на этой неделе РИА «Новости»

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Самым жарким днем этой недели в Москве станет пятница, 18 августа, заявил в беседе с «360» синоптик Александр Шувалов. По его данным, температура поднимется до +30, но уже в выходные столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

«У нас самый теплый день — пятница, хотя во второй половине дня уже возможны грозы, но температура будет около +30», — сказал собеседник «360».

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В субботу, 19 августа, возможны кратковременные дожди. В воскресенье осадков не ожидается.

В начале новой недели температура также будет плавно снижаться, добавил Шувалов. Температура будет составлять +21…+23 градуса.

«Пока мы за границу +20 градусов не уходим. Но ночные температуры начинают уже довольно хорошо проседать вниз», — обратил внимание эксперт.

Так, в ночные часы в Московской области температура будет составлять в районе +10 градусов, в столице — +13…+15.