Общество 16 января 2023, 10:38 Синоптик рассказал о погоде в Центральной России во второй половине зимы Синоптик Евгений Тишковец: сильных морозов больше не ожидается

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На территории Центральной России в период новогодних каникул установились аномально низкие температуры. О том, какая погода ждет жителей округа во второй половине зимы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции Sputnik.

По прогнозам синоптика, основной пик сильных морозов на территории Центральной России уже пройден. Однако, в отдельных регионах могут ожидаться низкие температуры в конце февраля и начале марта.

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Отмечается, что в целом по округу будут сохраняться преимущественно повышенные температурные значения.

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