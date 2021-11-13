Синоптик рассказал о погоде в субботу в московском регионе

В субботу в московском регионе ожидаются дожди. Температура воздуха будет держаться выше нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погода будет облачной с небольшими прояснениями. Снег не прогнозируется, но местами пройдут дожди, сообщило РИА «Новости».

«Температура в столице останется на четыре-пять градусов выше нормы — +3…+5 в столице, а в Подмосковье +1…+6», — сказал Леус.

Северо-западный ветер будет слабым — до четырех-девяти метров в секунду. Выше нормы поднимется атмосферное давление. Оно будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Накануне Москву накрыло сильным снегопадом. Непогода сразу спровоцировала пробки на дорогах. Водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию, а также исключить резкие обгоны.