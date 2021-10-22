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    22 октября 2021, 14:48

    Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходных

    Шторма в субботу и воскресенье в Петербурге не ожидается

    Оксана Лавнюженко

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в городе и в Ленинградской области суббота и воскресенье, 23 и 24 октября, будут спокойными и холодными. Разбушевавшийся шторм на время ослабит хватку. Об этом написали «Невские новости».

    «У нас сегодня шторм, к вечеру все успокаивается, послезавтра уже спокойная погода, просто похолодает значительно, будет понижение температуры воздуха», — отметил Колесов.

    В субботу горожан и гостей Северной столицы ожидает +6 градусов, в воскресенье столбик термометра покажет максимум +4 градуса. В Ленинградской области ожидают температуру от 0 до +5 градусов.

    «Осадков все меньше и меньше, может быть небольшой снег. Осадки прекращаются, возможно, какие-то снежинки будут лететь в субботу», — сообщил синоптик и добавил, что шторма не будет ни в субботу, ни в воскресенье. Однако уже с понедельника в город придет новый циклон.