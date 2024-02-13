Общество 13 февраля 2024, 08:31 Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник Синоптик Леус: в Москве будет облачная погода с прояснениями во вторник РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во вторник, 13 февраля, в Москве спрогнозировали облачную погоду с прояснениями. В первой половине дня в городе ожидается небольшой снег и гололедица. Температура не поднимется выше -4 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона с севера. Облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня возможен небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — рассказал метеоролог.

Реклама

По его словам, столбики термометров в мегаполисе покажут от -4 до -6 градусов, а в Московской области — от -3 до -8 градусов.

Синоптик также подчеркнул, что ветер подует с северо-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление вырастет: к вечеру показатели барометров достигнут 753 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.