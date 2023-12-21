Общество 21 декабря 2023, 08:51 Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг Синоптик Леус: в Москве продолжатся оттепели в четверг 21 декабря Freepik

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Влажные оттепели продолжаются в четверг, 21 декабря, в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона», — подчеркнул синоптик.

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По словам метеоролога, облачная спираль циклона перекроет небо плотной пеленой, поэтому в первой половине дня стоит ожидать снега, местами мокрого. Вдобавок возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев и образование гололедицы на проезжей части и пешеходных дорожках.

Столбики термометров будут варьироваться между значения от 0 до +2 градусов, а в Московской области — от -2 до +3 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 732 миллиметров ртутного столба — существенно ниже нормы.

Кроме того, Леус предупредил, что в пятницу начнется небольшой снег, местами мокрый. А температура воздуха составит -1…+1 градусов.

Ранее «желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Москве. Предупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья, 24 декабря.