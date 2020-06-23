Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Сегодня на юге Москвы и Подмосковья ожидаются дожди, температура достигнет +21 градуса. На выходных же она продолжит повышаться, осадков не будет.

«Завтра в Москве ожидается +23…+24 °C. В последующие дни температура воздуха поднимется до +25…+28 °C в дневные часы», — заявила синоптик.

Повышение температуры произойдет из-за теплого воздуха, который нагреется под лучами солнца.