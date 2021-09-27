Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru рассказала, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. Согласно прогнозам, в столице будет солнечно, но прохладно.

«Действительно, погода будет без осадков. В дневные часы будет солнышко, и оно будет прогревать воздух, но антициклон, который будет определять погоду, — холодный, он из Скандинавии», — сказала метеоролог.

Она добавила, что дневная температура в столице составит в среднем +10…+14 градусов, но ночами возможны заморозки.