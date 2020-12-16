Синоптик рассказал о погоде на вторую половину декабря

Солнечную и бесснежную погоду, которая держалась в Центральной России последние две недели, сменит ее противоположность. Будет преобладать сильная облачность, зачастят снегопады, а температура немного повысится, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Холодную и солнечную погоду без осадков уже успели окрестить марсианской. «На Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова», — заявил Тишковец радио Sputnik.

В ближайшую неделю в центральном регионе страны ожидается до 15–20 миллиметров осадков в сутки. Из-за этого к выходным в Москве сформируется снежный покров высотой до 7–12 сантиметров. В Подмосковье местами будет до 12–17 сантиметров снега.

«Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до –7, а днем –5. Все это к радости любителей русской зимы», — добавил Тишковец.

По его словам, установившаяся погода полезна и для людей, и для растений. Земля под снегом не будет слишком сильно остывать, а воздух очистится от взвешенной пыли благодаря снегопадам.