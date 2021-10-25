Синоптик рассказал о погоде на Урале

Температура воздуха на Урале на этой неделе может опуститься до -11 градусов, но настоящая зима придет еще нескоро. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Колебания температуры могут быть. В целом, на этой неделе холодно и преобладают отрицательные температуры, в том числе, и днем. Но и не исключаются слабые оттепели. На начало ноября температура положительная», — сказала специалист.

Ночью температура воздуха может опускаться до -4…-11 градусов. Днем будет теплее, -2…+7 градусов. Ветер 4-10 метров в секунду.