Синоптик рассказал о московской погоде в четверг, 16 апреля
Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра «Фобос», рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам 16 апреля. Об этом написало РИА «Новости».
По словам синоптика, в четверг ожидается дождь с порывистым ветром, а также аномально низкое давление.
«Температура в лучшем случае плюс 4-6 в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье», — привел слова эксперта «Царьград».
Тишковец сообщил, что температура понизится на 5-6 градусов, чем положено по климатической норме.