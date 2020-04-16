Синоптик рассказал о московской погоде в четверг, 16 апреля

По словам синоптика, в четверг ожидается дождь с порывистым ветром, а также аномально низкое давление.

«Температура в лучшем случае плюс 4-6 в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье», — привел слова эксперта «Царьград».

Тишковец сообщил, что температура понизится на 5-6 градусов, чем положено по климатической норме.