Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале осени

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать жителям Москвы в начале сентября. По его словам, бабье лето в это время не прогнозируется. Об этом написала Lenta.ru.

Несмотря на то, что август закончился хорошей погодой, в начале сентября картина резко изменится. Таких температур, как в последние дни лета, москвичам ждать не стоит.

«По крайней мере, первая пятидневка первого осеннего месяца будет заметно более прохладной с гораздо большим количеством дождей», — поделился Леус.

Специалист добавил, что точно спрогнозировать приход бабьего лета в начале осени пока не представляется возможным. Однако, по предварительным данным, его не будет.

«На текущий момент я бы сказал, что бабье лето придет в Москву ближе к середине месяца. Примерно к 14 числу. Первая неделя осени в столичном регионе пройдет с дневными температурами в пределах 14-19 градусов. Будет довольно облачно, практически каждый день с первого дня сентября будут идти дожди», — заключил синоптик.