Общество 06 декабря 2023, 09:30 Синоптик рассказал москвичам, когда наступит пауза в осадках Синоптик Леус: в Москве 6 декабря будет низкая вероятность осадков РИА «Новости»

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Атмосферное давление в Москве начнет постепенно расти, поэтому количество осадков сократится, однако температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что на сегодняшнюю погоду в столице повлияет юго-западная периферия антициклона.

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«В такой ситуации вместе с ростом атмосферного давления с облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика», — объяснил он.

Леус также уточнил, что на улицах городах также будет морозно. Температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.

Столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов, а в — Подмосковье до -8…-13 градусов. Подует восточный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки в 760 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

Метеоролог отметил, что в четверг, 7 декабря, день пройдет без существенных осадков, а температура будет варьироваться от -9 до -11 градусов.

Накануне москвичей предупредили о сильном тумане утром 6 декабря. Плохая видимость будет сохраняться до 10:00.