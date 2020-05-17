Синоптик рассказал, когда в московский регион вернется тепло

Теплая погода придет в московский регион в последней пятидневке мая, и это в лучшем случае. Видимо, жара ждет, когда москвичи выйдут из режима самоизоляции. Так в разговоре с «360» пошутила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В лучшем случае температура повысится и пойдет рост атмосферного давления 25–30 мая.

«Будем надеяться хотя бы на это. Я думаю так, как только с нас снимут ограничения, так сразу погода и настроится. Наверное, она чувствует, что в холодную погоду дома сидеть лучше, чем в жару», — сказала синоптик.

А пока что температура на уровне ниже нормы. Это связано с циклонами. Сейчас циркуляция воздуха в наших широтах такова, что циклоны проходят практически через нашу территорию. А такое несвойственно для этого сезона. Циклоны должны проходить уже гораздо севернее.

«Тогда бы мы были сейчас в их теплых частях, и погода бы нас радовала и дождями в меру, и теплом», — заявила Позднякова.

Однако пока что циклоны проходят либо чуть южнее, либо практически вдоль широты Москвы. Поэтому у нас нет и особого холода, заморозков, но и тепла тоже нет. Столица постоянно находится в облаках, в зоне умеренных ветров.

«Пока атмосфера не перестроится, пока существенно не повысится атмосферное давление за счет западного гребня, который зону циклоничности оттянет на север, будет неустойчивая, прохладная и ветреная погода», — объяснила метеоролог.

Позднякова не согласна с синоптиками, которые прогнозируют аномальное похолодание.

«Я с этим совершенно не согласна, потому что у нас похолодание не ожидается, оно у нас продолжается», — пояснила она.

Практически до 25 мая характер погоды меняться не будет. В ближайшее время будет слабая положительная температура по ночам, а днем столбики термометров будут показывать +13…+16 градусов, не более.

«То есть температура воздуха будет градуса на три-четыре, а в отдельные дни и на пять градусов ниже климатической нормы. Это говорит о том, что погода не дотягивает до календарных сроков», — добавила Позднякова.

Сейчас холоднее, чем обычно в середине мая, подытожила метеоролог.