Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Метеорологическая весна в Москву придет 25 марта. С четверга в столице установится теплая солнечная погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире НСН, что до конца недели увеличатся суточные колебания температуры.

«Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдется без осадков. Станет много солнца», — сказал он.

Однако ночью сохранятся минусовые температуры, но к выходным температура в темное время суток установится на отметке ноль градусов.

Днем 24 марта до +6, а в выходные дневная температура достигнет +10 градусов. С 25 марта, по сообщению Евгения Тишковца, в столицу придет метеорологическая весна.

Не только москвичи почувствуют потепление, но и жители западной территории России. Холода сохранятся на северо-востоке страны, в республике Коми, Нарьян-Маре, Ненецком автономном округе и Предуралье. В эти регионы метеорологическая весна придет на следующей неделе.