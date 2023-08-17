Общество 17 августа 2023, 19:09 Синоптик рассказал, когда в Москве закончится лето Синоптик Леус сообщил, что 23 августа станет последним жарким днем в Москве РИА «Новости»

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Лето в средней полосе Европейской России, в том числе и в Москве, завершится в среду, 23 августа. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, температура августа превышает климатическую норму, и жара будет стоять до пятницы. Затем ливни и грозы собьют зной, и суббота будет сухой и солнечной. Температура составит 21-26 градусов тепла. В воскресенье будет умеренно теплая погода без дождей.

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Начало недели ознаменуется последней вспышкой жары и местами грозовыми дождями. Уже во вторник произойдет понижение температур и начнутся дожди, а в среду похолодает.

Однако Леус уточнил, что метеорологическое лето закончится только в начале сентября.

Метеорологическое лето заканчивается лишь когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в +15 в сторону более низких значений, и, например, в Москве, по новым климатическим нормам, это происходит только 2 сентября. Михаил Леус Ведущий специалист Центра погоды «Фобос»

Ранее врач Татьяна Воробьева посоветовала пить во время жары чай из травяных сборов.