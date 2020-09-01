Синоптик рассказал, когда в Курган придут первые осенние заморозки

Синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал, когда в Курган придут первые осенние заморозки. По его словам, в регионе похолодает после 21 сентября.

По его словам, третья декада сентября в городе станет полностью холодной, пишет сайт URA.ru.

«Днем 5-10 градусов тепла, ночью от минус 2 до плюс 4 градусов. В отдельные дни заморозки до минус 4 градусов», — уточнил он.

Число теплых и холодных дней будет равным. Так, 15 дней продержится температура выше нормы и 15 дней — ниже нормы. Серьезные осадки придут во второй половине месяца. Их объем в сентябре не превысит 20 миллиметров при норме 42 миллиметра.