Синоптик рассказал, когда дожди в Москве закончатся

«То, что мы сейчас наблюдаем, не относится к категории сильных дождей. Те дожди, которые прошли и проходят, может быть, составят большую часть месячного количества осадков, потому что до сегодняшних суток в Москве выпало всего 11—12 мм, но за ночь выпало 7—8 мм и за день выпадет до 10 мм, поэтому нам эти дожди показались сильными. Дождь сегодня будет продолжаться часов до 17. Он же не льет постоянно, он идет с перерывами… После 17:00 осадки прекратятся, и ближайшей ночью у нас уже без осадков погода», — пояснила Позднякова.

По ее словам, 27 и 28 августа все еще будет наблюдаться кратковременный дождь.

29 августа же осадков не ожидается, температура станет комфортной. На следующий день, в воскресенье, дождя также не будет. В последний день лета настанет летняя погода с температурой до +25 градусов.

Позднякова отметила, что дожди идут на пользу Москве, так как они чистят воздух и понижают пожарную опасность.