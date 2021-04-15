Синоптик рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на урожай

По-летнему теплая погода в европейской части России не отразится на будущем урожае. Синоптики заявили, что в регион придут дожди и ветра.

«Супертеплая погода в апреле — это просто эпизод. Эта погода негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью 2-4 дня для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ей надо наслаждаться», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что всплеск тепла не повлияет на погоду летом. В скором времени жителей европейской части России ждут дожди и ветра.

В среду, 14 апреля, погода в Москве побила температурный рекорд 59-летней давности. Днем воздух в столице прогрелся до +21,5 градуса тепла.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Москве ровно 59 лет назад, 14 апреля в 1962 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ температура составила 20,8 градуса.