Синоптик рассказал, что жителей Урала ждут резкие перепады температур

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на Урале в ближайшие дни. По его словам, жителей этого региона ожидают резкие перепады температур, от +10 до -3 градусов. Об этом сообщил Ura.ru.

«Вся эта история закрутилась на европейской территории России, 22 октября теплый фронт со скоростью порядка 70 км/ч достигнет Урала. Ожидается падение давления, снег, переходящий в дождь, и повышение температуры в течение дня до +10... +11 градусов. В воскресенье со второй половины дня все попадает в холодный сектор циклона и начнется понижение температур, рост давления, который усилится к середине недели», — добавил Шувалов.

Ближе к среде 27 октября в регион придут заморозки. Отрицательные температуры ожидаются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Челябинске. Такая неустойчивая погода с колебаниями температур и давления продержится до конца следующей недели.