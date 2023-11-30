30 ноября 2023, 14:40
Синоптик Пулин предупредил о завершении сезона дождей в Свердловской области
Жителей Свердловской области предупредили о похолодании. Поступление тепла на территорию региона будет ослабевать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные синоптика Алексея Пулина.
По его словам, ожидается снижение приземной температуры воздуха. Из-за отсутствия высотного тепла прекратятся оттепели и дожди.
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Так, Екатеринбург накроет туман. Кроме того, возможен небольшой снегопад. Столбики термометров покажут отметку в -3…-5 градусов.
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Свердловская область
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