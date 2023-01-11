Общество 11 января 2023, 15:44 Синоптик предупредил жителей столицы о новой волне морозов в конце января

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Морозы могут вернуться в Москву в конце января. Об этом гостей и жителей столицы предупредил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Lenta.ru.

По прогнозам специалиста, аномально низкие температуры в столице сменятся к концу текущей недели слабой оттепелью.

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В третьей декаде января ожидается новая волна похолоданий, однако она не будет сопровождаться такими сильными морозами, какие были на новогодних праздниках.

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