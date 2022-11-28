Общество 28 ноября 2022, 15:33 Синоптик предупредил петербуржцев о магнитных бурях

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня начались слабые магнитные бури уровня G1 в околоземном космическом пространстве. Об этом написали «Невские новости».

Синоптик уточнил, что минувшей ночью геомагнитное поле перешло из неустойчивого состояния в слабо возмущенное. После шести утра Кр-индекс, который характеризует геомагнитную активность, превысил отметку в пять единиц. Специалист предупредил жителей Санкт-Петербурга, что ожидаются колебания магнитосферы Земли от спокойного до неустойчивого состояния.

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«Рискну предположить, что интенсивность возмущений геомагнитного поля в ближайшие часы будет постепенно ослабевать», — добавил Леус.

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