Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу

«Пожалуй, завтра будет самый жаркий день за эту неделю в столице. Ожидается температура воздуха +29…+31 °C. В выходные дни будет прохладнее. Дело в том, что сейчас над Скандинавией располагается обширный циклон, и большая часть европейской территории и северные регионы будут находиться под его влиянием», — заявил заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.

По словам специалиста, с севера на юг пройдет фронтальный раздел циклона. Сейчас он находится между Санкт-Петербургом и столицей. Он придет и принесет с собой осадки. Такая ситуация будет и во всей северной частью европейской территории страны.

Киктев также рассказал, какая погода ожидается в праздничные дни.

«В пятницу, 12 июня, будет температура +25…+26 °C, ожидается дождь, гроза, порывистый ветер. В субботу уже +16…+21 °C днем. Но это похолодание будет недолгим. Уже в начале следующей недели начнется потепление, на смену кратковременному похолоданию с дождями и грозами придет приятная летняя погода», — пояснил эксперт.