    10 июня 2020, 14:21

    Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу

    Анастасия Кременчугская

    В Гидрометцентре рассказали, что в праздничные дни в Москве ожидается похолодание. В столице температура начнет падать в пятницу, 12 июня. Также начнутся дожди с грозами. Об этом сообщил «Ридус».

    «Пожалуй, завтра будет самый жаркий день за эту неделю в столице. Ожидается температура воздуха +29…+31 °C. В выходные дни будет прохладнее. Дело в том, что сейчас над Скандинавией располагается обширный циклон, и большая часть европейской территории и северные регионы будут находиться под его влиянием», — заявил заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.

    По словам специалиста, с севера на юг пройдет фронтальный раздел циклона. Сейчас он находится между Санкт-Петербургом и столицей. Он придет и принесет с собой осадки. Такая ситуация будет и во всей северной частью европейской территории страны.

    Киктев также рассказал, какая погода ожидается в праздничные дни.

    «В пятницу, 12 июня, будет температура +25…+26 °C, ожидается дождь, гроза, порывистый ветер. В субботу уже +16…+21 °C днем. Но это похолодание будет недолгим. Уже в начале следующей недели начнется потепление, на смену кратковременному похолоданию с дождями и грозами придет приятная летняя погода», — пояснил эксперт.