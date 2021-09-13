Синоптик предупредил о похолодании в ЦФО

Температура воздуха на этой неделе опустится на несколько градусов ниже климатической нормы в Центральном федеральном округе России. Об этом RT рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Уже к вечеру 13 сентября температура воздуха может опуститься до +10 градусов. В течение недели днем воздух будет прогреваться до +10…+12 градусов.

«Происходят достаточно серьезные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами, которые будут довлеть над северной половиной большей части европейской территории России, в первую очередь над ЦФО», — пояснил специалист.