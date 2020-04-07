Синоптик предупредил о неустойчивой погоде на неделе в Москве

По словам Леуса, сегодня обширный атлантический циклон выходит на север Скандинавии и по его периферии к берегам Москвы-реки начнут поступать теплые воздушные массы. Сегодня в столице ожидается переменная облачность, без осадков.

«Днем +9…+11 °С. Завтра, 8 апреля, столицу своим краем заденет облачная спираль циклона. Переменная облачность, днем местами пройдут небольшие дожди, ожидается повышение температуры до +12 °С», — уточнил синоптик.

В четверг осадков не ожидается, будет господствовать антициклон, утром будет прохладно, а днем температура заметно превысит норму. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, днем +10…+12 °С. В субботу будут небольшие дожди и +6…+8 °С.

«В ночь на воскресенье вернутся заморозки, мы ожидаем +1…+3 °С. Днем будет антициклональная, преимущественно теплая и сухая погода с температурой +8…+10 °», — заключил специалист.