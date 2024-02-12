Общество 12 февраля 2024, 08:58 Синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве Синоптик Леус: в Москве пройдет снег, местами ледяные дожди, возможна гололедица РИА «Новости»

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Москву накроет теплый атмосферный фронт. В результате ожидаются снег и местами ледяные дожди. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта, который не в силах преодолеть сопротивление антициклона, словно „зависнет“ над регионом», — разъяснил синоптик.

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Учитывая этот фактор, в мегаполисе будет облачная погода, а также пройдет снег, местами с ледяными дождями. В результате может быть гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться между значениями от -2 до 0 градусов, а по области — от -4 до +1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

Во вторник, 13 февраля, ночью и в первой половине дня метеоролог спрогнозировал небольшой снег и местами гололедицу. Столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москву вернутся морозы: в ночь на 16 февраля похолодает до -25 градусов.