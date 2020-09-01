Синоптик предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении

По его словам, ожидать изменения в атмосферном давлении стоит 1 сентября. Он также рассказал, что в городе не будет осадков. Погода останется облачной с прояснениями. Максимальная температура поднимется до 22 градусов.

«Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22, по области плюс 18-23», — пояснил синоптик.

По словам синоптика, в столице будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 10–12 метров в секунду, написал сайт «Утро.ру». В связи с порывами ветра в регионе 1 сентября объявлен желтый уровень опасности.

Давление будет повышаться в течение дня и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

В ночь на среду температура водзуха может опуститься до + 11 градусов. Западный и северо-западный ветер будут дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около миллиметров ртутного столба.