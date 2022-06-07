Синоптик предупредил москвичей о сухой и облачной погоде 7 июня

Переменная облачность без осадков ожидает жителей Москвы и Подмосковья 7 июня. Прогноз погоды передал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ветер будет северо-западным и северным, скорость три-восемь метров в секунду. Барометры покажут немного повышенное атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба. В течение дня в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, в Московской области — до +18…+23 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в течение недели произойдет постепенное потепление. Пик придется на четверг, когда столбик термометра по Москве и области покажет днем +26…+28 градусов. Небольшие дожди будут идти с пятницы.