Общество 03 мая 2023, 12:57 Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках с 6 по 8 мая Синоптик Позднякова: ночные заморозки ожидаются в Московской области с 6 по 8 мая piqsels

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В Московской области с 6 по 8 мая прогнозируются ночные заморозки, в субботу ожидается мокрый снег. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«6 мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура -6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки — мокрый снег, дождь», —рассказал она.

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По словам синоптика, в столичном регионе днем 7 и 8 мая температура будет в пределах от +6 до +11 градусов, в Москве столбик термометра поднимется до +10 градусов. При этом будет дуть холодный ветер с севера.

По предварительным прогнозам, 9 мая дневная температура в Москве поднимется до +17 градусов. Возможен кратковременный дождь во второй половине дня.

В Москве 3 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, ожидаются порывы до 15 метров в секунду.