Синоптик предупредил москвичей о дожде в понедельник

В Москве неделя начнется с кратковременного дождя. Прогноз погоды на 16 мая РИА «Новости» озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в российской столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Воздух прогреется до +13…+15 градусов в Москве, до +11…+16 градусов в Подмосковье, отметил он.

В свою очередь, Гидрометцентр сообщил о грядущем похолодании. Со вторника температура воздуха в Москве может опуститься до +10…+12 градусов. Из-за того что город окажется в тылу циклона, пройдут дожди.

Тем временем специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким в европейской части России будет лето. Он назвал его умеренным, несмотря на то, что в июле и августе температура воздуха превысит норму.