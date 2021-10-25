Синоптик предсказал возвращение бабьего лета в некоторые регионы России в ноябре

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что жители южных регионов России могут готовиться к приходу нового бабьего лета. Об этом написал Ura.ru.

«В начале ноября на юге России опять приступ бабьего лета. Симферополь, Краснодар, Ростов, Ставрополь испытают на себе мощный поток тепла. Воздух начнет прогреваться до +15, +20 и это прогноз по югу на всю первую пятидневку ноября», — подчеркнул синоптик.

Он также добавил, что обильные дожди с юга России направятся дальше на восток. До конца октября на юге, в низовьях Дона и Волги, в Крыму, в Краснодарском и в Ставропольском краях установится солнечная, но прохладная погода с температурой воздуха днем около +10 градусов.

Циклоны и антициклоны поделят Русскую равнину поровну — первые заберут себе северную половину, а южная остается во власти высокого давления, заключил Шувалов.