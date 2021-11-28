Синоптик предрек Центральной России мягкий декабрь

Последние четыре года в Центральной России в декабре держался неустойчивый снежный покров. Сугробы быстро таяли из-за перепада температуры. В этом году ситуация в начале зимы, вероятно, повторится, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Эксперт уточнил, что 29 ноября в центральной части страны ожидается теплая погода с дождем. Но во вторник, 30 ноября, прогнозируется мокрый снег, а уже 1 декабря начнется похолодание, рассказал он в комментарии Nation News.

«В ночь на 1 декабря выпадет снег, а температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, днем же столбик термометра будет показывать -4…+1. В ночь на 2 декабря похолодает еще больше, ожидается до -7 градусов», — отметил Цыганков.

В этот период, по его словам, ожидается и выпадение снега. Но днем 2 декабря температура может подняться до +2, поэтому, скорее всего, выпавшие осадки растают.

«Основываясь на последних данных, [можно сказать, что] в конце декабря и начале января наблюдается провал по снегу. Поэтому с вероятностью в 50% можно сказать, что декабрь будет мягким даже в Новый год», — добавил эксперт.

Цыганков уточнил, что больших сугробов не стоит ожидать и на Новый год.